Il nuovo Piano Casa, delibera annunciata il giorno della viglia di Natale dalla Giunta regionale Solinas, è stato riportato oggi da Il Fatto Quotidiano che scrive, tra le righe, non solo cosa prevede (il poter nuovamente costruire o ampliare edifici o strutture destinate all’uso turistico; per le case, l’incremento potrà essere anche del 30% nella fascia oltre i 300 metri ed entro la fascia sino al 20% per un “massimo di 100 metri cubi”), ma anche che “il testo della norma, tutt’oggi, non risulti ancora consultabile nel sito della Regione Sardegna”.

Quello che potrà far specie – si legge nell’articolo de Il Fatto – è che la norma approvata dalla Giunta sia riuscita ad apportare alcune modifiche sostanziali attuate dalla Corte Costituzionale, in linea con l’orientamento politico del governo regionale.

Già dal 24 dicembre, il Gruppo d’Intervento Giuridico ha lanciato una petizione sul sito Change.org per chiedere al Ministro Franceschini di “vigilare sul mantenimento della disciplina di salvaguardia dei litorali”.