Sono stati donati gli organi della ragazzina di 14 anni deceduta nel giorno di Capodanno all’ospedale civile di Sassari per una meningoencefalite batterica, non meningococcica. L’espianto, autorizzato dai familiari della piccola, ha riguardato polmoni, fegato e reni.

La dottoressa Paola Murgia, del reparto di anestesia e rianimazione e coordinatrice donazioni e trapianti Santissima Annunziata, ribadisce che “assolutamente non c’è rischio di contagio.

Il processo della donazione prevede tutto un percorso di valutazione di idoneità degli organi e in questo intervengono non solo tutti i professionisti sanitari dell’ospedale, ma anche quelli del centro regionale per i trapianti e della rete di sicurezza del centro nazionale trapianti, che si avvale di massimi esperti”.