“Con un attacco terroristico tramite un drone il governo degli Stati Uniti ha compiuto un vigliacco omicidio a Bagdad, il generale Soleimani, eroe della difesa della Siria, di fatto il numero 2 dell’Iran, è stato assassinato con un bombardamento mirato, violando ogni norma del cosiddetto diritto internazionale”, afferma Marco Rizzo, Segretario Nazionale del Partito Comunista.

“È stato ucciso l’uomo che più ha combattuto e vinto l’Isis ed il terrorismo sul campo, siamo di fronte ad una dichiarazione di guerra totale degli USA all’Iran”, prosegue Rizzo.

“I media italiani e le inutili forze politiche, dai finti sovranisti al PD e cinquestelle, sono già schierati, il Partito Comunista sarà in prima fila per evitare che il nostro Paese sia coinvolto nella guerra imperialista che sta per iniziare”, conclude Rizzo.