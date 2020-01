Un libro recapitato direttamente a casa, proprio come un ordine online, ma a costo zero. Da oggi, grazie al Servizio di prestito a domicilio della Biblioteca Metropolitana Emilio Lussu di Cagliari, la lettura diventa un piacere alla portata di tutti, anche degli anziani e di coloro che a causa di disabilità permanenti o temporanee non abbiano la possibilità di accedere personalmente alla struttura.

“L’informazione e la cultura devono essere un diritto accessibile per tutti i cittadini, e laddove il cittadino non è in grado di accedervi, le istituzioni hanno il dovere di favorirlo”, afferma il sindaco metropolitano Paolo Truzzu.

Il progetto pilota, circoscritto per ora a persone residenti o domiciliate nel comune di Cagliari e riservato agli iscritti del Sistema Bibliotecario di Monte Claro, è partito qualche mese fa con l’obiettivo di coinvolgere principalmente case per anziani, ospedali e altri centri che operino nei settori dell’accoglienza e delle disabilità, ma è rivolto anche ai privati.

“Finora abbiamo promosso l’iniziativa attraverso delle lettere personalizzate a nove case di riposo e a un centro oncologico, ma vorremmo diffondere la notizia affinché chiunque voglia usufruire di questo servizio possa contattarci, siano essi strutture o singoli cittadini”, spiega la responsabile del Sistema Bibliotecario Alessandra Boero. “In futuro speriamo di poterlo estendere a tutto il territorio metropolitano, se ci sarà richiesta e compatibilmente con le nostre risorse”, aggiunge la funzionaria.

Il servizio prevede un giorno di consegna e ritiro, un martedì mattina al mese, secondo un calendario prestabilito del quale viene data comunicazione attraverso il sito della biblioteca e al momento già disponibile fino a ottobre 2020. I libri vengono recapitati all’indirizzo indicato dal richiedente da due operatori muniti di tesserino di riconoscimento, gli stessi che provvederanno al ritiro al termine del periodo di prestito.

Le prenotazioni per usufruire del prestito a domicilio possono essere effettuate attraverso tre modalità: sul sito della biblioteca alla pagina https://bibliotecamonteclaro.it/biblioteca-metropolitana-emilio-lussu/prestito-rinnovo-prenotazione/ (spuntando la casella ‘Prestito a domicilio); contattando la biblioteca all’indirizzo e-mail prestito@bibliotecamonteclaro.it, inserendo nell’oggetto la dicitura ‘Prestito a domicilio’.