Il Governatore della Sardegna Christian Solinas ricordiamo è indagato dalla Procura di Cagliari per abuso d’ufficio in relazione ai consulenti da lui nominati che secondo l’accusa non hanno le competenze per ricoprire il ruolo nel quale sono stati nominati.

Uno dei tre consulenti è Franco Magi oggi, dopo l’attacco Usa a Bagdad, si è prodigato a condividere un post sulla sua pagina social esaltando l’uccisione del militare sciita filo iraniano.

Post che dopo alcuni minuti è scomparso dalla pagina Facebook del consulente, pagato poco meno di 100mila euro l’anno, circa 6mila euro netti al mese, per cinque anni.

“Gli Stati Uniti hanno ucciso il comandante iraniano, Qassem Soleimani, su ordine di Donald Trump. Lo afferma il Pentagono. Soleimani era in terrorista con sangue americano e israeliano nelle mani. Ottimo lavoro!”, questo il post condiviso dal consulente di Solinas.

La speranza è che la sua consulenza non sia legata alla visione della politica estera del geometra dirigente del Psd’Az e amante d’Israele.

L’uomo di Solinas è oggi imputato per turbata libertà degli incanti in relazione ad una gara d’appalto da quasi 800mila euro bandita dalla società regionale SardegnaIt e in relazione a nomina fatte nel 2011 quando il Presidente della regione era Ugo Cappellacci.