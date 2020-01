Paura in una casa a Nuoro: un incendio è divampato nella notte in un appartamento di viale Repubblica a Nuoro, dove vive una donna che ha respirato il fumo ed è stata accompagnata dal 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco, allertate dai condomini dell’abitazione a tre piani, che hanno abbandonato rapidamente il palazzo.

Le fiamme si sono sviluppate in soggiorno e il rogo è stato estinto dai vigili che poi hanno bonificato l’area e messo in sicurezza i locali.

Per i rilievi sono arrivati gli agenti della Questura di Nuoro: da una prima valutazione le cause sarebbero di natura elettrica. Ancora da valutare l’entità del danno per capire se ci siamo stati danni strutturali al soffitto e alle strutture portanti.