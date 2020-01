Le Fiamme Gialle di Cagliari hanno acceso i riflettori sulla platea di cittadini che percepiscono forme di assistenza economica come il reddito di cittadinanza e l’indennità di disoccupazione, forme di sovvenzione statale riservate a quella fascia di popolazione che versa in condizioni disagiate o che ha da poco perso il lavoro.

Gli esiti dei controlli della Guardia di Finanza hanno permesso di scovare 14 casi in cui il reddito di cittadinanza era stato ottenuto in maniera irregolare, senza disporre dei requisiti necessari.

Diverse le tipologie riscontrate: in due casi, due soggetti – già noti come evasori totali – avevano omesso di indicare nelle proprie autocertificazioni i compensi in realtà percepiti, ottenendo così il reddito di cittadinanza per un totale di 4.203 euro nel primo caso e 5.913 euro nel secondo.

In un’altro caso, un soggetto ha omesso di indicare, nella dichiarazione compilata ai fini dell’istruttoria, i due anziani genitori, percettori di pensioni di anzianità per oltre 70.000 euro annui complessivi, percependo 1.662 euro.

Altre due persone hanno modificato la composizione dei propri nuclei familiari: uno, per non superare la soglia di concessione del reddito di cittadinanza, non ha indicato nella propria dichiarazione la figlia ed il nipote, entrambi percettori di reddito; viceversa, ha consentito il “prestito” dei suoi congiunti ad un altro richiedente, il quale inserendoli nella propria dichiarazione, ha ottenuto un maggiore coefficiente di calcolo del beneficio. Gli importi percepiti in modo illecito ammontano a 3.486 euro.

Altri due soggetti hanno beneficiato del reddito di cittadinanza per 5.621 euro.

Inoltre, durante un controllo effettuato presso un’impresa edile, si è scoperto che il soggetto percepiva – oltre allo stipendio – il reddito di cittadinanza, per un ammontare complessivo, fino alla data del controllo, di 2.354 euro. Anche un lavoratore “regolare”, è risultato percettore – senza averne diritto – di un reddito di cittadinanza, complessivamente ammontante a 3.961 euro.

In altri 6 casi hanno percepito soldi per un ammontare complessivo di 12.444 euro.

Per tutti coloro che hanno percepito illegalmente il reddito di cittadinanza, è scattata, da un lato, la denuncia alla locale Autorità Giudiziaria e, dall’altro, la segnalazione all’INPS per il recupero delle somme ingiustamente percepite.