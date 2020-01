La bellezza dei centri storici di Atzara e Belvì, borghi inseriti nella catena montuosa del Gennargentu-Mandrolisai, rifiorisce con due progetti finanziati dalla Regione Sardegna: a disposizione ci sono oltre 3 milioni di euro. Interventi che andranno ad incidere sul recupero dell’ambiente urbano e dei luoghi tradizionali delle due comunità nell’ottica del turismo esperienziale.

I due Comuni avevano partecipato al bando regionale per i programmi integrati di riordino urbano: Atzara con il progetto “La Sardegna è bella dentro” da 2 milioni e 100 mila euro e Belvì con “Vita Activa” da 1 milione e 150 mila euro. Il recupero e la valorizzazione dei due borghi coinvolgerà anche la facoltà di Architettura dell’Università di Alghero. Soddisfatti i due sindaci. “Puntiamo a rivitalizzare il centro storico coinvolgendo i nostri giovani laureati, che con le loro competenze potranno farci fare il salto di qualità”, spiega il primo cittadino di Belvì, Sebastiano Casula. Atzara scommette invece sulle aziende locali per riqualificare una parte del centro con l’obiettivo di creare un sistema turistico esperienziale di qualità: ricettività all’interno del borgo e visite nei siti di maggiore interesse per i viaggiatori.

“Il progetto ‘La Sardegna è bella dentro’ ora è una realtà – sottolinea il sindaco Alessandro Corona – Nasce con l’idea di costruire qualcosa di importante e innovativo per Atzara e per il territorio: è l’inizio di un nuovo percorso di valorizzazione che ci permette di festeggiare il 2020 con più di 2 milioni di euro”. “Al centro degli interventi – precisa l’assessore Alessandro Atzori – c’è la riqualificazione di un’antica abitazione di grande pregio: sarà il cuore pulsante della nostra ospitalità”.