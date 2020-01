Chi non conosce Harry Potter, il giovane mago inglese protagonista di romanzi fantasy scritti da J.K. Rowling e ambientati nell’immaginario Mondo magico? E la Befana, la magica vecchietta con il naso lungo e il mento aguzzo, che a cavallo di una scopa viaggia in lungo e in largo per portare doni a tutti i bambini? Ora finalmente è arrivato il momento di incontrarli. Lunedì 6 gennaio il beniamino di bambini e non solo farà la sua comparsa a Cagliari, tra i quartieri San Michele e Is Mirrionis.

Espositori, figuranti, gufi postini e tanto altro, trasformeranno per un’intera serata (dalle 14 alle 21) la via Redipuglia nell’incantata Diagon Alley. Aperta a anche ai “babbani”, eccezionalmente e soltanto per la “Potter Day” – questo il nome dell’evento organizzata con il patrocinio del Comune, dai commercianti della zona, con le associazioni Mondi Paralleli, Il Sogno di Giulia Zedda e altre – per entrare non servirà il passaggio nel retro del pub “Il Paiolo Magico”. E neppure la “Metropolvere”.

Basterà la voglia di divertirsi, magari partecipando alla caccia al tesoro o, tra gli altri, al nuovo gioco del Quidditch per provare a infilare con la palla la porta avversaria a cavallo di una scopa; in palio un mese di scuola di magia Houidini Theatre e biglietti per gli Studios di Harry Potter a Londra. Ma non è Festa dell’Epifania senza Befana: lunedì alle 10.30 il Parco della Musica sarà animato da “Vien cantando la Befana tralalero tralala” promossa dalle associazioni Quadrifoglio Karalis, Sa Ratantira Antiga, S’Urtzu e Sa Mamulada, Kama. Sotto il peso di un sacco stracolmo di giocattoli, cioccolatini e caramelle la ‘vecchietta’ distribuirà le tradizionali calze ai più piccoli.

“Per i bambini – ha detto l’assessore alle Attività produttive e Turismo Alessandro Sorgia – anche una parte dei doni raccolti sotto l’Albero di Natale in Comune”, che piazzato nel Cortile d’Onore del Municipio, è stato realizzato grazie dalla solidarietà di tanti cagliaritani. “Quello di queste festività natalizie è stato un programma davvero intenso, molto partecipato, che si è potuto realizzare grazie alla sinergia e al contributo di tutte le componenti sociali e produttive della città”.