A Olbia la Befana arriva dalla ruota panoramica. E’ la grande novità della festa dell’Epifania 2020 nella città gallurese.

“Chiudiamo le festività con una giornata ricca di iniziative per vivere insieme la nostra città – afferma l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione, Sabrina Serra -. Il giorno dell’Epifania sarà ricco di sorprese: il mattino alle ore 11 la Befana dei vigili del fuoco scenderà dalla ruota panoramica, un’assoluta novità che aggiungerà magia all’evento. Durante il pomeriggio, alle 17.30, in via Dante, si terrà lo spettacolo comico-acrobatico di artisti di strada ‘All’incirco’”.

La “Casa della befana”, in vicolo della Refezione, sarà aperta fino a tutto lunedì 6 gennaio.