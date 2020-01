L’assessore alle Risorse umane e Affari generali del Comune di Quartu Sant’Elena, Riccardo Saldì, diventa da oggi vicesindaco. La nomina è arrivata con decreto firmato stamattina dal sindaco Stefano Delunas e ha decorrenza immediata: durerà fino alla fine della Consiliatura.

Si tratta di una staffetta: come già dichiarato in passato, Delunas ha dato seguito alla volontà di garantire una rotazione nel ruolo, dopo che per quasi un anno l’incarico e gli oneri erano ricaduti sull’assessora alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili Elisabetta Cossu. Classe 1981, Saldì si è laureato in Medicina e Chirurgia a Modena nel 2005.

Per tre anni ha prestato servizio nel 151/o Reggimento Fanteria della Brigata Sassari, con all’attivo due missioni da medico in teatro operativo, in Afghanistan. Ha terminato la specializzazione in oculistica nel 2014 al Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari. Attualmente è ufficiale dell’esercito, con il grado di Maggiore, e svolge la professione di oculista.