In una nota il Presidente Nazionale di Vox interviene in merito all’attacco statunitense a Bagdad.

“Esprimiamo sdegno e raccapriccio per il vile assassinio del generale iraniano Soleimani, meschinamente definito terrorista da alcuni uomini politici italiani che parlano di geopolitica con la stessa superficialita’ con la quale si fanno un selfie in compagnia di un barattolo di nutella”, afferma Francesco Toscano, Presidente Nazionale di Vox Italia.

“Terroristico nel metodo e nel merito e’ semmai l’assassinio di Soleimani, questo gesto sconsiderato provochera’ una spirale di odio e ritorsioni dai contorni non prevedibili”, prosegue la nota.

“Vox Italia si augura che l’Italia torni a recitare un ruolo nel mediterraneo all’insegna della moderazione e del dialogo, sulle orme di una tradizione politica che, sull’esempio di Aldo Moro, ci rendeva naturali e credibili interlocutori per tutto il mondo arabo. Riteniamo barbarico e folle l’utilizzo rituale dell’omicidio politico mirato quale strumento per la risoluzione dei conflitti e chiediamo a gran voce che venga ripristinata nell’immediatezza almeno una parvenza di legalita’ internazionale”, conclude la nota.