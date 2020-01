Traffico di droga via ‘deep web’, il lato oscuro di Internet che consente di mantenere l’anonimato e nascondere attività illecite.

Proprio le investigazioni su questo fronte hanno permesso a una ‘task force’ formata dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Quartu Sant’Elena e della Stazione di Monserrato di concludere una operazione di polizia giudiziaria nel settore di traffici illeciti online con il sequestro di un pacco contenente 100 grammi di anfetamina, destinato a un giovane residente nel circondario di Quartu, denunciato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Proprio questo flusso quotidiano di decine di dosi custodite in buste, plichi, pacchettini all’apparenza innocui, che contribuisce a formare una delle più grande piazze di transito dello stupefacente – spiegano i carabinieri – rappresenta sia a livello nazionale che internazionale una delle priorità d’azione di specifiche task force preposte al contrasto del commercio on line di sostanze stupefacenti, dotati di adeguati mezzi e strumenti tecnologici avanzati in grado di risalire in modo certo all’identità e alla posizione dei soggetti coinvolti nelle attività illecite svolte, in modo anonimo, nel ‘deep web’.