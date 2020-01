“Non abbiamo intenzione di vendere i titolari, Nandez è tornato dal Sud America, sta bene, lo vedo riposato. Sono convinto che farà un grande campionato. Anche l’anno scorso a gennaio abbiamo ricevuto offerte incredibili per Barella ma non è partito: la linea è quella”. Lo ha detto il direttore sportivo del Cagliari, Marcello Carli, che questo pomeriggio in una conferenza stampa alla Sardegna Arena ha fatto il punto sul mercato.

Il problema procuratore? “Il giocatore – ha detto Carli – è fuori da questa questione che riguarda i diritti di immagine reclamati dal procuratore”. I portieri? Olsen andrà via in vista del ritorno di Cragno? “Sarei preoccupato se ci fossero tre portieri scarsi – ha spiegato il ds – ma noi ora abbiamo tre portieri forti e dormiamo sonni tranquilli”.

Probabile rinforzo in arrivo in difesa. Carli non conferma ma i nomi caldi sono quelli di Juan Jesus e Tonelli: “In questi giorni avremo delle risposte sulle condizioni di Ceppitelli (infortunato da due mesi, ndr), senza di lui dietro siamo in pochi. Ora vedremo se ci sarà la necessità di intervenire”.

Per il momento in casa rossoblù parte soltanto il portiere Aresti, destinazione Olbia. Ma sono previste altre cessioni visto che in lista ora ci saranno anche Cragno e Pavoletti: il portiere è pronto al rientro, l’attaccante sarà disponibile da marzo. “Questi 29 punti sono frutto del lavoro del gruppo – ha spiegato Carli – anche di chi magari ora gioca meno. Certo, per qualcuno ci potrebbe essere la possibilità di una cessione. Ma io vedo che in questa rosa ci sono ragazzi motivati che crescono. L’arrivo di due o tre giocatori non cambierebbe nulla. Sugli esterni la situazione resta quella che abbiamo: abbiamo al nostro interno le risorse per crescere. Se il mercato dovesse offrirci qualche situazione favorevole, anche in prospettiva, saremo pronti a cogliere anche questa opportunità”.

Il futuro di Nainggolan al Cagliari: “Il presidente l’ha già detto, per il futuro trattenerlo non sarà facile. Ma se ci dovesse essere anche una probabilità su cento noi ce la giocheremo”. Lunedì c’è la Juventus. E Sarri, una scoperta di Carli all’Empoli: “Ma allora io avuto un bel colpo di fortuna – ha detto scherzando il ds del Cagliari ed ex empolese – ma è bastato poco per capire che avevamo trovato un grande allenatore”.