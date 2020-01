La settimana per i segni di terra annuncia nuovi eventi nella sfera sentimentale. Le coppie consolidate possono mettere in cantiere progetti e i single potranno sfruttare tantissime occasioni per lanciarsi in incontri romantici. Per i segni di acqua la settimana sarà piena di imprevisti e fare delle scelte sarà inevitabile. Venere favorisce gli incontri per i cuori solitari e invita ad uscire di più e divertirsi. La perseveranza e sul lavoro permetterà di svolgere bene anche nuove mansioni. Questa settimana i segni di aria prenderanno l’amore con maggiore considerazione. I single saranno solari e carismatici, mentre sul lavoro bisognerà andare avanti con costanza e pazienza e sarete ricompensati. Possibili delusioni nel corso della settimana per i segni di fuoco, l’oroscopo consiglia di tenere gli occhi bene aperti. I single a caccia di nuove avventure dovranno fare attenzione a chi incontreranno. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: sarà una settimana che non comincerà nel migliore dei modi a causa di discussioni non proprio rosee con il partner. Chiarite e dialogate con la persona amata, e imparate ad ascoltare anche i suoi punti di vista. Chi è single catturerà l’attenzione di una persona con la quale raggiungerà una intesa sia fisica che mentale.

Lavoro: le stelle promettono grandi cambiamenti e nuovi progetti sono pronti per decollare. Tuttavia, nasceranno delle questioni improvvise che vi porteranno a modificare strategie e percorsi. Attenzione ai colpi di testa e pianificate attentamente ogni mossa prima di agire. L’oroscopo consiglia di rivedere gli obiettivi per non fare salti nel buio.

Toro

Amore: la poca comprensione con il partner vi farà passare dei momenti difficili questa settimana. A turbare la vostra serenità potrebbero esserci anche delle interferenze esterne. Tuttavia, se l’amore è solido potete stare tranquilli. I single non avranno voglia al momento di impegnarsi in relazioni stabili ma preferirà flirt fugaci e senza impegno.

Lavoro: i pianeti sono positivi e offrono guadagni inaspettati, ma anche lodi e gratifiche per chi lavora alle dipendenze altrui. Anche se non vi sentite liberi di svolgere i compiti assegnati come vorreste, li porterete ugualmente al termine con impegno. Nelle giornate del fine settimana farete incontri che potrebbero portare in alto le vostre ambizioni.

Gemelli

Amore: ci saranno alcune divergenze con il partner a causa di una persona ingombrante e avvertirete il desiderio di scappare da obblighi e doveri. Le energie erotiche saranno comunque quelle che ravviveranno il rapporto di coppia, ma cercate di fare attenzione a come utilizzate le parole. Gli incontri per i single saranno i favoriti.

Lavoro: settimana produttiva, ricca di opportunità da sfruttare. Partirete alla grande con nuove iniziative e sarete anche degli ottimi comunicatori. Per realizzare al meglio un progetto dovrete rivedere programmi ed obiettivi, ma per fare meglio affidatevi all’aiuto di una persona esperta.

Cancro

Amore: questa settimana per le coppie è ottima per consolidare l’intesa. Venere vi invita a prestare attenzione ai dettagli e ad interpretare i silenzi. Giove incoraggia chi vuole chiudere un rapporto ormai spento a guardare avanti. I single devono giocare con la seduzione se vogliono stuzzicare l’attenzione di una persona a cui tengono molto.

Lavoro: gli inizi della settimana saranno decisamente giù di tono, ma le cose potrebbero sensibilmente peggiorare con l’incedere dei giorni. Meglio rilassarsi e non affaticarsi eccessivamente durante le ore lavorative. Sul finire della settimana sarà necessario rivedere tattiche e piani prima di avviare un progetto.

Leone

Amore: nel corso della settimana potrebbero esserci amarezze e delusioni nei rapporti di coppia. L’oroscopo consiglia di tenere gli occhi bene aperti perché potreste apparire un po’ distratti e commettere l’errore di mettere da parte le esigenze del partner. Anche per i single a caccia di nuove avventure le cose non saranno facili, per cui bisogna vigilare.

Lavoro: state attraversando un periodo in cui la fantasia è alle stelle e la creatività sul lavoro è tale da farvi mettere a punto idee strabilianti. Grazie al vostro talento, fin dai primi giorni di questa settimana raggiungerete un picco di autostima altissimo e a beneficiarne è la collaborazione fra colleghi.

Vergine

Amore: questa settimana la sfera sentimentale occuperà un posto molto importante nei nati del segno. Riuscirete a rinnovare vecchie intese e a crearne di nuove. Le coppie consolidate possono mettere in cantiere progetti da realizzare in due. I single potranno sfruttare tantissime occasioni per lanciarsi in incontri romantici, ma sarà meglio evitare i rapporti a distanza.

Lavoro: la pausa festiva avrà ripercussioni negative sul vostro rientro al lavoro. Avrete una tale confusione in testa da non essere in grado subito di agire al meglio, perciò vi converrà prima mettere ordine nella vostra mente. I nati Vergine avranno a che fare con parecchie questioni nel luogo di lavoro.

Bilancia

Amore: in questa settimana i nati Bilancia prenderanno l’amore con maggiore considerazione. Tuttavia, nuove conoscenze potrebbero condizionarvi e mettere in crisi anche i rapporti che in apparenza sono ben consolidati. Non allarmatevi però, se siete sicuri dei vostri sentimenti tutto andrà bene. Venere rende i single molto solari e carismatici e anche chi ha chiuso una storia da poco o vive un amore non ricambiato riuscirà a dimenticare.

Lavoro: questa settimana qualcuno sarà costretto a lavorare più del dovuto. Andate avanti con costanza e pazienza e sarete ricompensati. Molti del segno troveranno punti di incontro con le persone con cui collaborano, ma bisogna essere vigili e attenti. Nel week-end avrete modo di rilassarvi e di ritemprare il vostro benessere psico-fisico.

Scorpione

Amore: questa settimana sarete molto più inclini a cercare la compagnia del partner che quella delle amicizie in generale. Nelle coppie salde risplende l’amore e l’atmosfera si fa calma e serena ed i colpi di fortuna di Giove aiutano chi vuole metter su famiglia. I single devono prestare attenzione ai nuovi incontri, soprattutto se hanno ancora nella testa un ex.

Lavoro: la voglia di mettersi in gioco potrebbe venir meno in questa settimana. Infatti, dopo le festività appena trascorse siete ancora poco disposti a riprendere il ritmo feriale, ma comunque sempre carichi e avete le energie necessarie per essere efficienti sul posto di lavoro. di conseguenza dovete coordinare bene gli impegni per evitare di trascurare dettagli importanti.

Sagittario

Amore: questa settimana i nativi del segno avranno un atteggiamento riflessivo nel focolare domestico. Dopo le follie delle feste, infatti, sarete molto più inclini a tornare alle vecchie abitudini e preferirete trascorrere le serate con il partner. I single a caccia di nuove avventure saranno accontentati, mentre altri potranno iniziare un flirt molto coinvolgente.

Lavoro: l’oroscopo annuncia che i progressi sono in atto, tuttavia potrebbero nascere situazioni che indurranno a fermarvi. Qualcuno sarà tentato di ritornare indietro, ma sarà meglio lasciarsi consigliare per evitare di sbagliare. La mente nel week-end ritorna ad essere scaltra e potrete portare a termine vari obiettivi con determinazione.

Capricorno

Amore: nel corso della settimana potranno esserci dei cambiamenti per le relazioni meno forti, molte delle quali finiranno. Le giovani coppie dovranno prestare attenzione ai piccoli contrattempi che richiedono massima collaborazione per evitare litigi. L’oroscopo sprona i single a credere più in se stessi e soprattutto, a concedere fiducia agli altri.

Lavoro: la fortuna in ambito lavorativo sarà accompagnata dalla vostra voglia di fare, sempre immancabile. Purtroppo qualche ostacolo causato da Saturno vi metterà in difficoltà, ma affronterete ogni cosa con il sorriso e con una forte concentrazione. La voglia di raggiungere traguardi professionali importanti porterà molti a fronteggiare ogni cosa con grinta e determinazione.

Acquario

Amore: la settimana si apre fra tanti dubbi e ripensamenti per i nati del segno che, sopratutto durante le ultime tre giornate, potrebbero prendere decisioni avventate riguardo la sfera sentimentale. La gelosia nei confronti del partner sarà causa di litigi. I single si lanceranno in conoscenze intriganti e coinvolgenti. Per molti un incontro importante potrebbe essere fatidico.

Lavoro: la settimana si prospetta interessante per gli scambi commerciali ma anche per chi sta cercando una occupazione da tempo. Non dovete arrendervi e le stelle invitano a stare in guardia e ad essere aperti alle novità. Marte vi dona energia e voglia di fare e con il suo sostegno riuscirete a mettere ordine in questioni legali fastidiose.

Pesci

Amore: durante la settimana la confusione regnerà sovrana, nonostante tutto sarete chiamati a fare delle scelte. Una storia logorata da diverse incomprensioni non più andare avanti, quindi conviene assumere una posizione chiara e decisa. Venere favorisce gli incontri per i cuori solitari, e li incita ad uscire di più e divertirsi. Magari strada facendo potreste imbattervi nell’anima gemella.

Lavoro: Spirito d’iniziativa e perseveranza e vi consentiranno di eccellere. Il vostro talento non passerà inosservato, ma l’oroscopo annuncia che dovrete osare, senza lasciarvi fuorviare da situazioni allettanti solo in apparenza. Potrete cimentarvi in lavori nuovi e diversi, ma dovrete dimostrare di essere combattivi e tenaci.