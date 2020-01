Non hanno esitato ad avvelenare due cani pitbull per entrare in casa e rubare le armi i responsabili del furto messo a segno nella notte tra venerdì e sabato a Serramanna, nel sud Sardegna. Nel mirino dei malviventi è finita una villetta in via Lussu di proprietà di un uomo di 55 anni, appartenente alla Compagnia barracellare.

I ladri hanno portato via sette fucili e una pistola, tutti regolarmente detenuti. I malviventi, che probabilmente sapevano che in questo periodo il proprietario dell’abitazione era fuori Sardegna in vacanza, hanno avvelenato i cani, lanciando probabilmente nel cortile cibo avvelenato. Una volta uccisi i due animali, hanno scavalcato la recinzione del cortile e forzato le portiere di un’auto parcheggiata all’interno. Dentro il veicolo hanno trovato un mazzo di chiavi dimenticato dal proprietario con il quale sono entrati facilmente in casa.

Hanno forzato una cassaforte e portato via il denaro, poi hanno forzato un armadietto blindato, rubando le armi. Preso tutto il bottino i malviventi sono fuggiti. L’allarme è scattato oggi, quando i vicini di casa del 55enne non sentendo i cani abbaiare hanno chiamato i carabinieri. Il bottino complessivo del furto non è stato ancora quantificato.