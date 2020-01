Diventa sempre più aspro lo scontro tra Usa e Iran dopo l’uccisione del generale Soleimani e l’attacco sferrato a una base Usa a Baghdad. “Se le forze americane vogliono rimanere in vita, dovrebbero evacuare le loro basi militari nella regione e andarsene”, ha detto il vice capo delle guardie rivoluzionarie, il generale Mohammadreza Naghdi. E il suo capo, Hossei Salami ha promesso “una vendetta contro gli americani che metterà fine alla presenza degli Usa nella regione”, sottolineando che sono stati “individuati 35 obiettivi”. “Se l’Iran ci attacca – la risposta di Trump – gli Usa colpiranno 52 siti iraniani già identificati”.

L’esercito iraniano ha risposto all’ultima sfida di Donald Trump esprimendo dubbi sul fatto che gli Stati Uniti abbiano il “coraggio” di colpire 52 siti in Iran, come minacciato dal presidente americano. Lo ha detto il generale Abdolrahim Moussavi, comandante dell’esercito iraniano, citato dall’agenzia iraniana ufficiale Irna. “Dicono questo genere di cose per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale dal loro atto odioso e ingiustificabile”, aggiunge la fonte riferendosi all’uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani avvenuta venerdì scorso in Iraq.

“Colpire siti culturali sarebbe un crimine di guerra” così il ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif su Twitter dopo la minaccia Usa contro 52 obiettivi “importanti per la cultura iraniana”. “Dopo le gravi violazioni della legge internazionale con i vigliacchi omicidi di venerdì scorso – aggiunge Zarif -, Trump minaccia di commettere nuove violazioni della ‘jus cogens'”, la norma del diritto internazionale a tutela di valori considerati fondamentali per un Paese. “Non importa se dia calci o urli – conclude -, la fine della presenza maligna degli Usa in Medio Oriente è iniziata”.