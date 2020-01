Quest’oggi la Rai ci ha raccontato di un Medio Oriente che non esiste, proprio così, confondendo sciiti con sunniti confonde i due mondi che oggi, nello scacchiere mondiale, rappresentano i due grandi pilastri della religione islamica.

L’infografica andata in onda nel Tg1, il principale telegiornale della Rai, per malafede o per ignoranza, ha confuso l’intero scenario mediorientale e sul web si è scatenata la polemica.