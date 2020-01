Una battuta di caccia di un cittadino di Lotzorai 48enne insieme ai suoi due cani, è andata oltre l’imprevedibile nelle campagne di Talana.

Ieri il cacciatore, è entrato in un fondo di proprietà di un 45enne originario di Nuoro, ed è stato visto e invitato dal proprietario ad uscire dal terreno proibendogli anche di svolgere l’azione di caccia al suo interno. È iniziata una violente discussione tanto che il 45enne avrebbe investito uno dei cani del cacciatore.

A quel punto il 48enne avrebbe sferrato un pugno al rivale minacciandolo con il fucile. I Carabinieri della Compagnia di Lanusei intervenuti per sedare la lite hanno denunciato i due, sequestrato l’arma e le cartucce e invitato il cacciatore a fare visitare il cane da un veterinario in quanto visibilmente ferito. Sono in corso le indagini per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.