Il contingente italiano “può restare in Iraq col compito di addestrare i quadri dell’esercito e della polizia irachena”. Lo dichiara in un’intervista al Corriere della Sera Ahmad al Assadi, deputato del Parlamento di Baghdad per la coalizione di partiti sciiti Al Fatah vicini alle milizie legate a Teheran.

“Conta quasi mille soldati, è il secondo in termini numerici degli oltre settanta contingenti che forma la coalizione internazionale, tanto per importante per aiutarci a combattere i terroristi di Isis negli ultimi anni”, spiega. “Più numerosi di loro sono solo gli americani” aggiunge “ma con gli italiani in linea di massima potrebbero restare tutti gli europei e altri”. Per il deputato sciita, “l’importante è che se ne vadano subito gli americani”.

Fonte Agi. It