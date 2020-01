Paura nella serata di ieri a Carbonia per l’incendio di in un’abitazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con vari automezzi ed hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettono in sicurezza la struttura.

L’incendio è avvenuto intorno alle 20:00 in località “Is Serafinis” a Cortoghiana frazione del comune di Carbonia, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.