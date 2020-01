Un gruppo di pastori e di esponenti di alcuni movimenti indipendentisti si sono radunanti davanti al Tribunale di Nuoro dove si svolge l’udienza davanti al Gip Claudio Cozzella sull’opposizione alla richiesta di proroga dei termini delle indagini proposta dalla pm Ilaria Bradamante nei confronti di tre partecipanti alla protesta sulla vertenza latte svoltasi al bivio di Lula (Nuoro) il 13 febbraio 2019.

Si tratta di due allevatori e un artigiano ai quali viene contestato il reato di organizzazione di manifestazione non autorizzata e blocco stradale. E’ la prima manifestazione davanti ad un tribunale per i pastori che hanno annunciato di volere tenere dei sit-in in occasione dei processi che vedono indagati i manifestanti per le proteste sulla vertenza sul prezzo del latte ovino dello scorso inverno.

Complessivamente si parla di un migliaio di persone già raggiunte da avvisi di garanzia. La prossima udienza è fissata il 24 gennaio a Sassari.