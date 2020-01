Il Gip del tribunale di Nuoro Claudio Cozzella ha archiviato la posizione dei tre indagati, due pastori e di un artigiano, accogliendo l’opposizione dei difensori alla richiesta di proroga delle indagini da parte della Pm del tribunale di Nuoro Ilaria Bradamante, per i fatti della manifestazione del bivio di Lula il 13 febbraio 2019.

Un esito “positivo”, per i tre indagati che arriva qualche ora dopo il raduno dei pastori e di esponenti dei movimenti indipendentisti in uno dei primi sit-in in occasione dei processi che vedono coinvolti i manifestanti, circa mille in tutta la Sardegna e oltre cento solo nel Nuorese, in occasione della vertenza sul prezzo del latte ovino nello scorso inverno.

Soddisfatti i legali dei tre indagati, Giulia Lai, Adriano Sollai, Michele Zuddas e Marcella Cabras. “Oggi si archivia la posizione di tre nostri clienti e si dà speranza ai tantissimi manifestanti sotto indagine nel corso della vertenza dei pastori”, ha detto l’avvocata Lai.

“Il giudice ha ritenuto che non c’erano elementi per nuove indagini e così è giunto alle nostre conclusioni – ha aggiunto Lai – Chiediamo unità di tutti i pastori e di tutti i manifestanti in modo che nessuno sia lasciato solo a subire le conseguenze di una vertenza che voleva essere la rivendicazione dei diritti dei lavoratori”.