Vincere per avere la matematica certezza di accedere al secondo turno di Champions League; vincere per conservare il primo posto in classifica, che garantisce la possibilità di giocare la bella in casa agli ottavi e ai quarti di finale; vincere per continuare a godersi questo straordinario momento.

Stasera alle 20 la Dinamo Sassari Banco di Sardegna restituirà la visita ai belgi del Filou Ostenda. All’andata disputata al PalaSerradimigni finì 90-71, ma quella di oggi sarà tutt’altra partita. Primo perché Ostenda sul proprio campo ha un altro ruolino di marcia: da quelle parti ha vinto solo Strasburgo. Secondo perché i padroni di casa si giocano davanti al proprio pubblico le ultime fiche per il quarto posto e quindi per il playoff. Sassari si presenta all’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo.

Chiuso il girone di andata di Legabasket al secondo posto e conquistato l’accesso alla Final Eight, il Banco vuole vincere per andare avanti anche in Europa. La squadra di Gianmarco Pozzecco, in attesa che l’eco disturbante del mercato cessi definitivamente di distrarre Jamel McLean, è in ottimo stato sia sul piano tecnico-atletico che mentale e motivazionale. Archiviare la pratica già oggi in Belgio, significherebbe affrontare con serenità il percorso di avvicinamento alla fase finale della Coppa Italia, prossimo appuntamento di un viaggio che sinora ha regalato ai tifosi biancoblù solo soddisfazioni.