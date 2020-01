Fa Tappa a Seulo il progetto “Visioni made in Sardegna”, promosso dalla Fondazione Sardegna Film Commission e realizzato dall’associazione Malik.

Il progetto coinvolgerà la comunità con una serie di proiezioni sarde d’autore e i ragazzi

delle scuole con il progetto “Heroes 20.20.20.” (progetto della Sardegna Film Commission dedicato a diffondere e consolidare buone pratiche ecosostenibili).

L’appuntamento è presso il Centro di Aggregazione in Via San Pietro per le seguenti

proiezioni:

Sabato 11 gennaio alle 18:00 “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, che

sarà presente alla proiezione

Mercoledì 22 gennaio inoltre i ragazzi della Scuola secondaria di primo grado saranno

coinvolti nella visione di alcune opere relative a tematiche green e con l’aiuto degli

operatori dell’associazione Malik realizzeranno dei manufatti con tecniche eco sostenibili.

Le proiezioni previste per i ragazzi sono: The Color of Energy di Gemma Lynch; CIVITAS Solis di Emanuel Cossu; Hansel and Gretel di Matteo Incollu; Ogni cosa al suo posto di Paolo Zucca; La vita in verde di Joe Bastardi; Sei tu il nostro eroe di Michela Anedda.

La locandina degli eventi: