L‘alta pressione si indebolisce parzialmente, favorendo così l’ingresso di correnti più umide dai quadranti nordoccidentali.

Ne consegue un graduale incremento della copertura nuvolosa a partire da Nurra, Gallura e Costa Verde, in estensione a gran parte dell’Isola tra il pomeriggio e le ore serali.

Non si esclude qualche debole piovasco o pioviggine sulle province occidentali, specie a ridosso dei rilievi. Temperature minime con poche variazioni; massime in rialzo lungo le coste tirreniche con punte di 15-16°C, stabili o in lieve calo altrove. Venti deboli o moderati di Ponente. Mari poco mossi.

Fonte 3Bmeteo