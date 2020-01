Il Centro Italo Arabo e del Mediterraneo Onlus esprime profondo cordoglio per il tragico lutto che ha colpito la Repubblica Islamica dell’Iran, il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica e tutto il popolo iraniano a seguito del brutale assassimio, per mano degli Stati Uniti, del Maggior Generale Qassem Soleimani.

Soleimani era un combattente per la libertà dei popoli, un patriota coraggioso e un simbolo della lotta e della resistenza contro lo strapotere dell’imperialismo statunitense. A lui va il merito di aver combattuto, in contesti come quello siriano e iracheno, il terrorismo di Daesh, di al Qaeda e dei gruppi jihadisti sostenuti proprio dagli USA, da una parte dell’Unione Europea, dalle monarchie del Golfo e dalla Turchia.

Grazie all’azione di uomini come il Generale Soleimani, la minoranza cristiana in Medio Oriente è potuta sopravvivere alle scorribande del terrorismo whabita e del sunnismo radicale. Lui era il nemico dei terroristi islamici a differenza di quanto sostiene in modo grave qualche esponente politico italiano a cui mancano le più elementari nozioni di geopolitica.

Il Centro Italo Arabo e del Mediterraneo, infine, giudica in modo negativo la debole reazione del governo italiano che avrebbe dovuto condannare con decisione il crimine ordinato dal presidente degli Stati Uniti, crimine che genera caos nella regiome e che mette in pericolo anche la sicurezza dei nostri militari che operano nelle aree di crisi.