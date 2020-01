È stato riportato a casa dal proprietario, il cane che fino a ieri era chiuso nell’abitacolo della sua auto nel quartiere di Pirri, a Cagliari.

Gli agenti della polizia municipale, accompagnati da un veterinario, sono tornati sul posto per un secondo sopralluogo, ma hanno trovato la macchina vuota. Poco dopo è arrivato l’uomo con l’animale al guinzaglio. Secondo quando si è appreso, l’auto veniva usata come una sorta di cuccia: in casa, infatti, c’era un secondo cane ma i due non andavano d’accordo.

Il suo padrone, comunque, lo avrebbe sempre accudito, portandogli cibo e acqua e facendolo passeggiare ogni giorno. Il veterinario ha parlato a lungo con il proprietario, gli ha spiegato che la macchina non è un luogo ideale per tenere un cane e lo ha convinto a riportarlo a casa.