Notte di fuoco tra Quartu e Dolianova con due interventi dei vigili del fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno coinvolto alcune auto e mettere in sicurezza le aree coinvolte, in fase di accertamento le cause dei roghi

Un’auto è andata a fuoco in via Grandi a Dolianova mentre un secondo intervento è avvenuto in via Gio’ Maria Angioi a Quartu Sant’Elena.

In tutto sono tre le auto bruciate e le cause dei roghi sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco.