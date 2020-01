La striscia vincente della Dinamo si interrompe in Belgio. Sassari perde sul campo del Filou Oostende per 88-82 dopo otto vittorie consecutive tra campionato e coppa. La sconfitta nel decimo turno del girone A di Champions League costringe il Banco di Sardegna a rinviare i festeggiamenti per il passaggio del turno, non ancora matematico.

Nonostante uno strepitoso Dwayne Evans, alla sua miglior performance statistica stagionale con 30 punti, 10/14 al tiro e 6 rimbalzi, gli uomini di Gianmarco Pozzecco riassaporano il gusto amarognolo della sconfitta, ma l’allenatore e tutto l’ambiente non fanno drammi: primo perché una serata No può capitare, secondo perché probabilmente il Banco è arrivato in Belgio un po’ stanco e senza le dovute motivazioni, terzo perché la Dinamo resta comunque in vetta alla classifica del gruppo. “Complimenti a loro, hanno giocato una partita tosta e hanno meritato di vincere”, riconosce Pozzecco.

“Noi forse abbiamo accusato un po’ di stanchezza, alla quale si è aggiunta la frustrazione di non riuscire a giocare come sempre”, è la sua impressione. “Ma non è successo nulla – minimizza – siamo secondi in campionato e balliamo tra prima e seconda posizione in coppa, perciò andiamo avanti nel nostro percorso”. Sereno anche il play sassarese Marco Spissu. “Non abbiamo giocato bene, e se non approcci bene il match fuori casa diventa più difficile”, sostiene.

“Abbiamo provato a giocare il nostro basket ma non ci siamo riusciti, mentre Oostende ha giocato un’ottima partita – aggiunge – adesso torneremo a casa, dove ci aspettano due sfide importanti e dobbiamo riprendere a fare quello che sappiamo”