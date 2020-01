Nascondevano nella propria abitazione più di 100 grammi tra cocaina e hashish. Così, tre giovani cagliaritani C.D. del 1992, D.Z. del 1994 e I.P. nata nel 1993 sono stati arrestati dalla Squadra Mobile dei Falchi.

Un’accurata perquisizione, infatti, fatta nell’abitazione dei tre giovani in via Giovanni dalle Bande Nere ha permesso alla Polizia di rinvenire un cospicuo quantitativo di stupefacente: 107 grammi di cocaina erano stipati all’interno di un forno incassato; incastrato sotto il tavolo della cucina, invece, i Falchi hanno trovato un bilancino di precisione e una busta chiusa di cocaina per 3 grammi; nel soggiorno, dietro a un dipinto c’era un’altra busta di cocaina con dentro quasi 11 grammi.