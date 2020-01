Blu Hotels arricchisce il proprio staff con circa 100 nuove figure professionali e avvia uno scouting in Sardegna cono diversi appuntamenti. Si parte da Alghero dove, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio, al Rina Hotel, verranno svolti per la stagione estiva 2020 colloqui di lavoro per le sei strutture 4 stelle presenti sull’isola (quattro a Cannigione, uno ad Alghero e uno a Castiadas) , rivolti sia a giovani alle prime esperienze sia a professionisti affermati del settore turistico alberghiero. Un’attenzione particolare è riservata alle figure del settore ristorazione, quali maître di sala, barman, chef de rang, baristi, chef di cucina, pasticceri, cuochi e capi partita.

Le selezioni prevedono comunque l’inserimento anche di capi ricevimento, impiegati e ancora governanti, cameriere ai piani e operatori per i centri benessere. A Cagliari, il 28 e 29 gennaio, in occasione dell’International Job Meeting alla Fiera, continueranno i colloqui per le figure di ricevimento, sala, bar e centri benessere. E’ richiesta una buona conoscenza delle lingue inglese e tedesca. “Risale a circa 26 anni fa l’apertura del primo hotel in Sardegna e da allora, in modo costante, abbiamo potenziato le nostre strutture, sia in termini di crescita dell’offerta, sia estendendo i periodi di apertura, con l’obiettivo di favorire la destagionalizzazione.

Ciò ci permette di garantire agli oltre 300 collaboratori la possibilità di lavorare sino a 7/8 mesi consecutivi”, sottolinea Fabrizio Piantoni, vice presidente e direttore Risorse Umane di Blu Hotels. Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso il sito BluHotels.it, accendendo alla sessione “Lavora con Noi”.

Tutte le informazioni sono disponibili cliccando su “Sessione Colloqui” da cui è possibile inviare il proprio curriculum.