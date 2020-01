MezzoSangue continua a portare in giro per l’Italia il suo rap e per questo ha in programma un gennaio molto impegnativo con una data a Cagliari il 18 al Fabrik in via Mameli.

Il nuovo progetto – e il nuovo tour – del rapper, dal titolo emblematico, infatti, è composto da due parti: “Sua Cuique persona” e “Hurricane Tournament” , la prima prende il nome da un quadro del ‘500 e significa “a ciascuno la propria maschera” che è anche il messaggio di fondo dell’artificio scenico dell’artista romano: ognuno vede sotto quel passamontagna il volto che vuole vedere, dandogli il proprio significato.

E dunque ancora una volta, il live sarà un rito collettivo tra rime, sempre con piani di lettura diversi e una band dal sound formidabile.

“Hurricane Tournament” è la grande novità, un progetto che parte dall’inizio di ottobre con un sito www.progettohurricane.com dove verranno aperte delle iscrizioni per partecipare alle selezioni per essere uno sei talenti – tre cantanti e tre produttori emergenti – che saranno inclusi nell “Hurricane Mixtape vol 2 insieme a nomi noti della scena italiana.

I tre cantanti potranno scegliere tre basi dal sito sulle quali scrivere, uplodando il proprio brano. Dopo una preselezione operata dallo staff di Hurricane, ad ogni tappa del tour verranno chiamati a fronteggiarsi sul palco i partecipanti, che si esibiranno in una live battle dentro un octagon (una gabbia da mma).

Il vincitore della tappa si esibirà, insieme a tutti gli altri selezionati, alla battle finale in occasione del concerto di Roma del 25 gennaio 2020, ultima data del tour.

L’ingresso è riservato ai tesserati (tessera acquistabile sul sito http://www.fabrik.it al costo di € 3.00). Perché la tessera sia convalidata dall’ente CSAIN e’ necessario che i dati di colui che intende tesserarsi vengano inviati entro 24 ore prima del giorno del concerto.