A un mese dall’addio dell’assessora per le Strategie dello sviluppo, Daniela Lattuneddu, il vicesindaco di Tempio Pausania, Giovanni Antonio Addis, completa il rimpasto di Giunta. Al posto della dimissionaria entra nell’esecutivo la consigliera Anna Paola Aisoni con delega a Turismo, Servizi sociali, Rigenerazione urbana e Urbanistica.

Rimodulate le altre deleghe: Francesco Quargnenti assume quelle per Viabilità urbana, Polizia locale e sicurezza, Ambiente e illuminazione pubblica, Protezione civile, Lavori pubblici, Arredo e decoro urbano; Francesco Marotto prende Finanza e bilancio, Tributi e patrimonio, Pubblica istruzione, Strategie di sviluppo territoriale, Risorse e politiche comunitarie, nazionali e regionali; ad Aurora Careddu vanno invece le Frazioni, Viabilità rurale e Problematiche dell’agro.

Restano invariate le deleghe ai consiglieri Massimiliano Pirrigheddu per Commercio e Artigianato, Sergio Pala per Nuovi assetti territoriali, Spettacolo e Sport, Giuseppe Pirinu per Sanità, Lavoro, Industria, Sviluppo Zir e Mattatoio comunale e Giuseppe Marco Roberto Usai per Edilizia privata, Cultura e Affari istituzionali.