Prossima settimana decisiva per il cronoprogramma dei più importanti provvedimenti in arrivo in Consiglio regionale: legge finanziaria, riforma della Sanità e legge di modifica del Piano casa. Tre disegni di legge della Giunta Solinas, il primo ancora da approvare, al centro di tre vertici di maggioranza tra capigruppo e assessori competenti. Martedì prossimo, 14 gennaio, è previsto l’incontro con l’assessore dell’Urbanistica e degli Enti locali Quirico Sanna; mercoledì 15 i presidenti dei gruppi si riuniranno invece prima con l’assessore della Sanità, Mario Nieddu, poi con il responsabile del Bilancio Giuseppe Fasolino.

Con l’assessore di Forza Italia, in particolare, si ragionerà sul contenuto della manovra ancora da approvare in Giunta. Sinora è stato dato il via libera a una bozza dove è indicato l’ammontare totale di circa nove miliardi di euro, mentre l’esecutivo ha già anticipato che destinerà 56 milioni per allargare la continuità territoriale aerea alle rotte minori, 40 per un programma sperimentale a favore delle imprese artigiane, 100 per il triennio destinati alla programmazione territoriale per favorire lo sviluppo locale, 87 milioni per leggi di settore in campo sociale.

Ora, però, i capigruppo intendono conoscere a quanto ammonta, al di là della spesa per la sanità e per il personale, la massa realmente manovrabile. Attesa la riforma della Sanità in sesta commissione, ma la previsione nel testo di otto Asl dovrebbe alleggerire non poco la discussione nel parlamentino. Più scivoloso sembra l’esame del ddl di modifica del piano casa, più che altro per la possibilità di interventi nella fascia dei 300 metri dalla battigia.