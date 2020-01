Una villetta è stata distrutta dalle fiamme

In località “Is Morus” a Santa Margherita di Pula.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettono in sicurezza la struttura e l’area circostante.

Sul posto hanno operato un’autopompa e in supporto un’autobotte della sede centrale di viale Marconi, per un totale di due automezzi e sette operatori.

Le operazioni di spegnimento, bonifica e di messa in sicurezza si sono protratte per alcune ore terminate alle 21:30 circa.

In fase di accertamento le cause del rogo.