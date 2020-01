Notte di interventi dei vigili del fuoco che hanno effettuato diverse operazioni per spegnere incendi che hanno coinvolto delle autovetture.

In totale sono tre le auto andate distrutte tra Quartu Sant’Elena, Selargius eSettimo San Pietro.

Il primo intervento intorno alle 22:30 in via Fieramosca a Quartu Sant’Elena (CA), un principio d’incendio si e’ sviluppato in un’autovettura in sosta dove le fiamme hanno coinvolto una parte del veicolo e gli interni,

Intorno alle 01:15 un’altro incendio in un’auto in sosta in via Calabria nel comune di Settimo San Pietro.

Alle 3:20 un altra segnalazioni per l’incendio di un furgone in via Don Orione a Selargius.