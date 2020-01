Sabato 11 gennaio si terrà un sit-in contro la guerra in Iran davanti ai cancelli dell’aeroporto militare di Decimomannu, organizzata dal partito indipendentista sardo Liberu, che condanna, in un post su Facebook, come finora questa sia stata l’unica iniziativa di protesta in Sardegna.

“Una condanna pubblica è arrivata dalla chiesa cattolica col nuovo arcivescovo di Cagliari Baturi che ha detto che la pace non può essere costruita scambiandosi i missili” scrivono nel post quelli di Liberu. “L’intera politica sarda invece resta colpevolmente in silenzio, come se l’argomeno non la riguardasse, come se la Sardegna non fosse costretta ad essere al centro di ogni preparativo di aggressione per tutta la fascia che va da dal nord Africa al Medio Oriente”.