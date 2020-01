“Mi diverto sicuro”, campagna M5s contro stragi sabato sera

I consiglieri del Movimento 5 Stelle, Desirè Manca, Michele Ciusa, Roberto Li Gioi e Alessandro Solinas hanno proposto, durante il consiglio di oggi, alcune ‘misure di contrasto del consumo di sostanze stupefacenti e del consumo eccessivo di bevande alcoliche nei locali notturni’.

La proposta di legge, composta da 8 articoli e volta al contrasto delle stragi del sabato sera, prevede, ad esempio, ‘drink gratuito se analcolico, ingresso gratuito per chi guida senza aver bevuto e etilometri finanziati dalla Regione; è previsto il sostegno della Regione per migliorare la qualità dei locali notturni attraverso percorsi formativi per il personale in servizio e per incentivare gli esercenti a farsi carico di servizio navetta fino alle fermate dei mezzi pubblici; la disincentivazione dell’utilizzo del mezzo di trasporto proprio con l’uso dei mezzi pubblici e per un piano taxi a tariffe agevolate’.

In Italia, nel 2018, su 30.4362 conducenti controllati dalla polizia stradale il 65% è risultato positivo all’alcol, l’1,6% (537 conducenti) a una o più sostanze stupefacenti. In Sardegna i numeri offrono un triste spaccato della Regione: i minori denunciati all’autorità giudiziaria per i reati sugli stupefacenti sono stati 71 con un incremento del 9,23% rispetto all’anno precedente. Anche i casi di morte provocati dall’abuso di sostanze stupefacenti sono aumentati del 50% in un anno.

Purtroppo l’Italia è ai primi posti in Europa per le stragi del sabato sera e lo Stato e le regioni non hanno fatto molto per frenare questa triste deriva. “Questi dati ci hanno colpito fortemente – ha sottolineato Manca – e ci hanno spinto a scrivere questa proposta”.