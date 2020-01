Addio controlli a vista dei contatori dell’acqua. Dopo i quartieri di Castello, Marina e Stampace, anche per le 2.425 utenze di Villanova arriva la rivoluzione digitale con la telelettura dei consumi. Lunedì 20 gennaio i tecnici di Abbanoa inizieranno la campagna di sostituzione dei contatori con nuovi apparecchi tecnologicamente avanzati. E’ la quarta fase del programma di ammodernamento del sistema di rilevazione dei consumi nei quartieri storici di Cagliari.

Tra Castello, Marina e Stampace Abbanoa ha già dotato dei nuovi misuratori oltre 8mila utenze. Al posto delle verifiche porta a porta (operazione che richiedeva diversi giorni di attività con l’impiego di più addetti) un solo operatore passa per le vie con una macchina aziendale, seguendo un percorso definito per captare i segnali provenienti dai contatori. In un’ora è possibile rilevare 800 letture dei consumi contro le 200 in un giorno con il sistema tradizionale. I dati raccolti vengono trasferiti direttamente al sistema informatico dell’azienda.

In questo modo i consumi sono sempre sotto controllo grazie a un “allert” che avvisa in tempo reale sulle eventuali anomalie. Tutte le lettura, tra l’altro, sono consultabili da smartphone e tablet tramite l’app Abbanoa o da pc. L’adozione del nuovo sistema di rilevazione “smart-metering” rientra nel piano di innovazioni tecnologiche che Abbanoa sta adottando per migliorare la qualità del servizio, velocizzare i tempi delle attività e ridurre i costi.