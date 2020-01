Incidente stradale questa mattina sull’Asse mediano di scorrimento.

Il conducente del veicolo Fiat 500, una cagliaritana di 45 anni, nel percorrere l’A.M.S. in direzione Sestu, arrivata al km 9,500, per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua auto tamponando una Citroen C2 condotta da un asseminese di 62 anni, coinvolgendo anche un terzo veicolo Mercedes C220.

La conducente della Fiat 500 è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.