Incidente sul lavoro nella tarda mattinata nelle campagne di Talana, dove un agricoltore di 33 anni si è lacerato una gamba con la motosega.

L’uomo è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 all’ospedale di Lanusei, quindi ricoverato in codice rosso per una emorragia in corso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sempre in Ogliastra, questa volta nelle campagne tra Lanusei e Loceri, una donna di 56 anni è rimasta ferita dal calcio di un cavallo che l’ha raggiunta al viso e allo sterno.

Anche lei è stata trasportata con l’elisoccorso, in codice rosso, all’ospedale di Sassari, dove sarà sottoposta a un intervento maxillo-facciale. Le sue condizioni sono gravi.