Incidente stradale questo pomeriggio a Pirri.

Una Lancia Y guidata da una 36enne residente a Ussana, ha investito un 16enne residente a Cagliari verso le 15:00 circa in via Italia direzione via S. M. Chiara all’altezza della fermata autobus nei pressi del bar “Mariuccia”. ,

Il giovane in quel momento attraversava fuori dall’attraversamento pedonale. Il 16enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.