La Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo a seguito della morte di un pensionato di 74 anni, deceduto il 2 gennaio scorso all’ospedale Marino dopo una caduta dalle scale. A mettere in moto la magistratura è stata la famiglia della vittima con un esposto. Già effettuata l’autopsia, si attendono ora i risultati entro i prossimi 60 giorni. Nel frattempo il fascicolo aperto dal pm di turno Nicola Giua Marassi è stato assegnato al pool che si occupa di colpe mediche.

I familiari non si spiegano il decesso e si sono rivolti anche ad uno studio specializzato in infortunistica per raccogliere elementi utili all’inchiesta. La mattina del 2 gennaio il pensionato era caduto dalle scale mentre stava ritinteggiando una parte dell’abitazione di Domus De Maria, dove viveva con la moglie. Chiamato il 118, il paziente era stato portato al Marino: durante il trasporto era vigile e collaborativo, e dopo il passaggio al pronto soccorso era stato trasferito in Ortopedia.

Secondo quanto ricostruito nell’esposto, i medici avrebbero diagnosticato una microfrattura ad alcune vertebre del bacino. La famiglia, però, si era subito preoccupata per alcuni sintomi manifestati dal pensionato: freddo, nausea e formicolio ad un piede. Poco dopo l’uomo è deceduto.