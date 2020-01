A Tribute to Manowar torna per il terzo anno di seguito per offrirci una serata live all’insegna dell’heavy metal classico e della solidarietà. I brani, suonati da musicisti provenienti dalle band più importanti dell’hinterland cagliaritano, saranno appunto quelli dei Manowar, una delle band che ha fatto la storia del metal.

Tantissimi strumentisti, tra cui cantanti, bassisti, chitarristi, e batteristi che vogliono rendere onore a una band fondamentale e, attraverso la buona musica, aiutare chi ha bisogno di aiuto.

Quest’anno l’intero ricavato della serata andrà alla Medsea, Mediterranean Sea and Coast Foundation.

Mediterraenan Sea and Coast Foundation – MEDSEA

È una fondazione no-profit, creata nel 2015 a Cagliari, con l’obiettivo di promuovere la tutela degli ecosistemi marini e costieri e la protezione del patrimonio culturale del Mediterraneo, attraverso azioni e progetti che si ispirano ai principi dell’Approccio Eco-sistemico e della Gestione Integrata delle Zone Costiere della Convenzione di Barcellona.

Medsea si appoggia per alcuni degli eventi relativi alla raccolta di rifiuti dall’ambiente marino a Parley for the Oceans.

Si tratta di un network di professionisti multidisciplinari che realizzano progetti di sensibilizzazione sulla tutela del mare e sulla protezione delle specie marine.

Un concerto per finanziare la pulizia dei fondali marini

Sulla base degli eventi denominati “Puliamo la Sella” avvenuti a inizio estate 2018 e 2019, si utilizzerà il ricavato per l’acquisto di attrezzatura per la raccolta dei rifiuti da zone marine e costiere e per rimborsare parte delle spese di gestione e coordinamento delle attività.

A Tribute to Manowar – All Men Play for Medsea avrà quindi lo scopo di finanziare una giornata di Cleanup (pulizia dei fondali marini). Attraverso l’organizzazione di queste giornate ecologiche si intende accrescere l’attenzione sia locale che globale sulla presenza e sulle quantità di rifiuti presenti in mare.

L’appuntamento è fissato per l’11 gennaio alla Cueva Rock alle ore 21.

