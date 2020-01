Voli in partenza e in arrivo in ritardo e un aereo dirottato all’aeroporto di Alghero. Forti disagi questa mattina all’aeroporto di Cagliari-Elmas a causa di una fitta nebbia. Lo scalo cagliaritano dalle prime ore del mattino è praticamente coperto da alcuni banchi di nebbia a bassa quota, tanto da creare qualche problema sia in partenza che in arrivo.

Il volo Alitalia proveniente da Roma-Fiumicino delle 9,20 è stato dirottato ad Alghero. Ritardi anche di alcune ore sono stati accumulati da almeno sei voli in partenza e alcuni in arrivo.