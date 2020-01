Ha bruciato le auto del padre e del fratello dopo un brutto litigio. È successo ieri sera a Uta, protagonista un carabiniere in congedo di 45 anni, che successivamente si è presentato in caserma dai carabinieri per autodenunciarsi. L’uomo è stato arrestato dai militari di Iglesias per incendio e danneggiamento.

Il 45enne, accusato dai familiari di rimanere troppo in casa e non lavorare, dopo una violenta discussione è uscito di casa e ha dato fuoco alle due auto.

A spegnere le fiamme ci hanno pensato i vigili del fuoco, evitando così che si propagassero alle abitazioni vicine. Il 45enne sarà processato oggi per direttissima.