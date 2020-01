“Ricordate la flotta Sarda? Ricordate chi era l’Assessore regionale ai trasporti ai tempi di quella strabiliante proposta?”. Se lo chiede Luca Pizzuto, consigliere regionale in quota Articolo 1, che in una nota punta il dito sul presidente della Regione Cristian Solinas. “Ricordate gli effetti disastrosi per i dipendenti Saremar? – scrive – perché noi ricordiamo tutto. L’allora assessore regionale Solinas annunciò con giubilo il ritorno della ‘Regione Armatrice’. Questo sogno si infranse poco dopo non solo con il fallimento di quest’epica avventura ma anche, cosa ancor più grave, con il fallimento della Saremar e la messa a terra di circa 170 dipendenti”.

“Questo ‘regalo’ – continua la nota del consigliere di opposizione – se lo trovò tra le mani la Giunta guidata da Francesco Pigliaru che si impegnò per salvaguardare tutti i lavoratori. L’ultima partita rimasta aperta la passata Giunta la chiuse con la deliberazione 8/30 del 19 febbraio 2019 che integrava precedenti delibere del 2018. Questa delibera permetteva di salvare i “dipendenti con ruolo dirigenziale, operatori delle biglietterie e titolati impiegati nei servizi esterni, lavoratori precari con almeno dieci anni di anzianità presso la ex Saremar”. Per ottenere questo ci si avvaleva dell’Agenzia Sarda per le politiche attive – Aspal, con un finanziamento superiore ai 355 mila euro”. “Ad oggi – conclude Pizzuto – tutto tace e ci chiediamo che intenzioni abbiano l’attuale Giunta e il Presidente della Regione. È assurdo che un piano trovato pronto per dare dignità ai lavoratori non venga portato a compimento. Chissà, forse i problemi legati alle nomine li sta impegnando troppo distraendoli da quello che per noi rimane il tema più importante di tutti: il lavoro”.