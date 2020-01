“In occasioni delle Elezioni Comunali il prossimo Giugno siamo lieti di annunciarvi il nostro impegno con la Lista Civica”QUARTU DA SALVARE!”con la sigla QDS”. È questo l’annuncio della Lista Civica di Quartu, che rende noto, tramite comunicato stampa, il loro intento di rappresentare “la novità assoluta”.

“Con la sigla QDS abbiamo voluto rappresentare come Quartu sia sempre stata di Destra e di Sinistra ,quindi noi vogliamo far capire che noi non abbiamo idee di Destra o Sinistra ma semplicemente idee. Non abbiamo progetti di Destra o Sinistra ma semplicemente progetti. Saremo quelli che non parleranno ma che faranno”.

“Il nostro candidato Sindaco sarà Francesco Pandolfi. È stato scelto e gli è stato chiesto più di due anni e mezzo fa da diversi imprenditori, attività commerciali e associazioni e lui ha desistito pensando che la città fosse ormai da sempre in mano al centro sinistra e al centro destra. Ma da un’attenta ricerca si è visto che alle ultime elezioni solo il 52% dei cittadini è andato a votare”.

“Da qui – continua la nota – è iniziato un lungo percorso con i cittadini e per i cittadini. Questa lista che stiamo presentando non sarà la sola, infatti c’è stata una vera mobilitazione di cittadini stanchi di una politica sbagliata fatta di scambi e favoritismi che non pensa di certo né al bene della Città stessa e né dei cittadini. Oggi il nostro Candidato Sindaco stupirà completamente tutti non annunciando nessun programma politico, si perché il programma ci sarà ma sarà quello che i cittadini hanno richiesto, abbiamo seguito le istanze e lo attueremo”.

“Io come candidato Sindaco scelto da persone fuori dagli schemi politici – afferma Pandolfi – mi sento responsabile di una speranza che è quella di asfaltare Quartu in maniera diversa. Consapevole che la città sia un Cantiere a cielo aperto da decenni sotto tutti i punti di vista, ci sarà molto da fare; ma penso che la determinazione che hanno tutti i cittadini stanchi porti ad ottenere un miglioramento da subito“.