Sabato 11 gennaio 2020 a Cagliari, a partire dalle 21, al il Music Club InOut si terrà la festa swing con il live d’eccezione degli Happy Feet Swing Band e lindy hoppers provenienti da tutta Italia.

La festa ha un nome preciso: The Gathering, “il raduno”. In questo giorno si riuniranno tutti i membri della Swing Dance Society, l’associazione nazionale che porta avanti il progetto di creare una grande community basata sull’aggregazione per mezzo della musica e del ballo. Sarà il momento per confrontarsi sulle attività in corso e si riflette su nuovi progetti.

Per l’occasione il Cagliari Lindy Circus organizza una grande festa, aperta a tutti i curiosi e a tutti gli appassionati di musica swing, che vedrà un live d’eccezione nel nuovissimo InOut Music Club, spazio pensato appositamente per la musica e con un’ampia pista per ballare.

The Gathering, il programma

Dalle 21 warm up, con le selezioni musicali del Cagliari Lindy Circus, ed alle 22 saliranno sul palco gli Happy Feet Swing Band: Vittorio Sicbaldi alla batteria, Alessandro Atzori al basso, Salvatore Spano al pianoforte, Marco Argiolas al clarinetto, Giacomo Marson alla tromba, con la partecipazione speciale di Simone Dionigi Pala al sax tenore.